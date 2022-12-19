Кожна знаменитість має у своєму гардеробі речі від люксових та преміальних брендів, пише 24 канал. Втім зараз зірки дедалі частіше хочуть мати оригінальний вигляд, тож намагаються урізноманітнити свої виходи вбранням від локальних брендів з різних куточків світу.

Читайте також Тренди 2022 року у світі моди: що нам найбільше запам’яталося

У 2022 році стався шалений скачок виходів світових знаменитостей у речах від українського бренду, в порівнянні з попереднім роком. Безумовно, роль грає якість вбрання та її неповорний вигляд, та попри це, чимало зірок висловлювали свою підтримку Україні завдяки виходам в речах від українських дизайнерів, прославляючи їх таким чином на багатомільйонну аудиторію.

Україну в час війни палко підтримує Мей Маск, яка приміряла цього року величезну кількість речей від наших дизайнерів. Модель можна сміливо назвати знаменитістю, яка має у своїй колекції найбільше речей від різних українських брендів.

Також Україну підтримувала Леоні Ганне. Німкеня любить яскраво виглядати, тож цього року вона приміряла на собі ефектну сукню від Jamemme, блискучими штанами від SANTA BRANDS та розкішною сукнею від Milla Nova.

Адель у Marianna Senchina

На одну з найпрестижніших премій BRIT Awards Адель одягнула оксамитову сукню-піджак з об’ємними рукавами та відкритими плечима, доповнену чорними ґудзиками від бренду Marianna Senchina.



Розкішний образ Адель в сукні українського бренду / Фото з Instagram

Меган Фокс у CULTNAKED

На фестиваль Bud Light Super Bowl Меган Фокс одягнула вбрання з веганської шкіри від бренду CULTNAKED. Акторка одягнула шкіряний топ-бандо і штани на високій посадці фіолетового кольору.



Розкішний образ Меган Фокс / Фото з Instagram

Ельза Госк у Ruslan Baginskiy

Шведська модниця Ельза Госк доповнила свій бежевий тренч з об’ємними рукавами та стьобаними вставками хустиною в гусячу лапку від бренду Ruslan Baginskiy.



Модний образ Ельзи Госк / Фото з Instagram

Мей Маск у Ruslan Baginskiy

73-річна модель, дієтологиня та письменниця Мей Маск обожнює українські бренди. З перших днів російсько-української війни знаменитість підтримувала українців та одягала вбрання від наших дизайнерів. Прилетівши до Чехії знаменитість не забула про вбрання українських брендів. На прогулянку Прагою вона одягнула панаму від бренду Ruslan Baginskiy.



Мей Маск у панамі Ruslan Baginskiy / Фото з Instagram

Белла Хадід у Bevza

Зірка подіумів Белла Хадід приміряла чорні речі від бренду Bevza з нової колекції FW 22/23. Модель не вперше одягнула вбрання від української дизайнерки Світлани Бевзи. Кілька років тому Белла вразила вибором своєї сукні на благодійному вечорі від бренду Bevza.



Белла Хадід в образі від українського бренду Bevza / Фото з Instagram

Міла Йовович у Lever Couture

Американська акторка з українським корінням Міла Йовович у Каннах відвідала благодійний вечір amfAR у розкішній блакитній сукні від українського бренду Lever Couture.



Ефектний образ Міли Йовович та Евер Габо / Фото з Getty Images

Гвен Стефані у Bevza

Для зйомок у глянці Luisa Via Roma Magazine американська співачка Гвен Стефані обрала темно-чорнильну сукню-русалку, яка оздоблена вишуканим бра від української дизайнерки Світлани Бевзи.



Гвен Стефані у розкішній сукні / Фото з Instagram Bevza

Ріта Ора у FROLOV

31-річна британська співачка Ріта Ора виступила на фестивалі Zürich Openair у сукні від українського дизайнера Івана Фролова. Знаменитість обрала сукню FROLOV Fireworks, яка коштує на сайті бренду 4 500 євро (167 тисяч гривень). Плаття розшите стразами та бісером.



Ріта Ора в сукні українського бренду / Фото з Instagram

Леоні Ганне у Milla Nova

Німецька інфлюенсерка Леонні Ганне з’явилася на Венеційському кінофестивалі у розкішній сукні від бренду Milla Nova. Стрітстайл-зірка обрала розкішну довгу сукню-бюстьє бежевого кольору, всіяну паєтками. Верх сукні був оздоблений чималим вирізом, а низ сукні доповнений невеличким шлейфом.



Леоні Ганне в сукні Milla Nova / Фото з Instagram

Кендалл Дженнер у CULTNAKED

Американська модель Кендалл Дженнер любить бренд дизайнерки зі Львова Мері Фуртас. Одна з героїнь реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кендалл Дженнер вже не вперше з’являється перед папараці у виробах від бренду CULTNAKED.

Восени модель одягнула штани з веганської шкіри KILLA з високою талією та довжиною. Кендалл довершила образ помаранчевим пуховиком та чорною сумкою на плечі.



Новий вихід Кендалл Дженнер / Фото з Instagram