Война в Украине в конце февраля всколыхнула весь мир, пишет 24 канал. Многие модные бренды отказались сотрудничать с россиянами, закрыли там свои магазины и предоставили Украине финансовую помощь.

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Известный итальянский дизайнер Джорджио Армани стал первым модельером, поддержавшим Украину в борьбе против российских оккупантов. Он решил не использовать музыку на своем шоу.

Креативный директор бренда Balenciaga Демна Гвасалия активно поддерживает Украину с начала войны. В марте Модный дом провел показ новой коллекции в Париже, посвятив его Украине. Также Украину поддержал креативный директор бренда Balmain Оливье Рустен.

Война в Украине началась 24 февраля – в первый день Недели моды в Милане. Тогда знаменитые инфлюэнсеры начали выходить на улицы города в сине-желтом наряде, выражая свою поддержку Украине. Так зародилась мода на сине-желтый наряд.

Сине-желтые цвета

Инфлюэнсерша из Берлина Леони Ганне пришла на модный показ в образе цвета украинского флага. Таким образом, она выразила свою поддержку украинскому народу.



Леони Ганне в сине-желтом образе / Фото с Instagram

Корейско-американская актриса Грета Ли из сериала "Утреннее шоу" пришла на красную дорожку SAG Awards в сине-желтом платье Marc Jacobs, которое стало данью до цветов флага Украины.



Грета Ли выбрала платье в цветах украинского флага / Фото с Upi

Французская дизайнерша и основательница одноименного бренда Изабель Марант поддержала Украину и надела сине-желтый свитшот.

Также нас поддержала известная шведская модница Эмили Синдлев, которая вместе с бойфрендом прошлась по улицам Парижа в образах, состоящих из голубовато-желтого цвета.



Эмили Синдлев с бойфрендом / Фото с Instagram

Мини-юбки

Креативная директор бренда Miu Miu Миучча Прада создала коллекцию с наклоном на стиль нулевых, поэтому представила суперкороткую мини-юбку, которую знаменитости и инфлюэнсеры носили целую весну.

Впервые мини-юбка стала популярной в 1960-х годах и стала главным атрибутом сексуальной революции. У нулевых появилась мини-юбка нового типа – вдвое укороченная. Тогда на первый план вошла микроюбка с низкой посадкой. Именно такую интерпретацию представили на своих коллекциях знаменитые бренды, впрочем ультракороткая юбка от Miu Miu стала самой популярной юбкой весенне-летнего сезона.



Трендовая мини-юбка 2022 года / Фото из Pinterest

Джинсы

Mom jeans – самый модный фасон джинсов свободного кроя. Эту универсальную модель джинсов знают все. Эти базовые джинсы идеально довершали весенние блейзеры весной, а зимой хорошо рифмуются со свитерами, сочетается и с кроссовками, и с туфлями на каблуке.



Актуальные джинсы на 2022 год.

Платья с большими вырезами

Дизайнеры в этом году продолжили тренд на платье с вырезами, придавая ему сексуальность. Разрезы на платьях присутствуют повсюду – на талии, под грудью, на бедрах и руках. И, похоже, дизайнеры не планируют отказываться от таких эффектных изделий. Такие платья подойдут для вечерних выходов и особых событий.



Трендовое платье на 2022 год / Фото с Elle

Кроссовки Adidas Samba

Знаменитые звезды стритстайла ввели в этом году тренд на кроссовки Adidas Samba. Кроме того, что эту обувь очень часто носили известные модели, она имеет все шансы стать самой популярной обувью в 2023 году. Эти кроссовки чаще всего носили Кайя Гербер, Белла Хадид, Гейли Бибер, Кендалл Дженнер и многие другие инфлюэнсеры.

Эта модель обуви не нова. Кроссовки Adidas Samba представили в 1950-х годах, когда бренд создавал обувь для европейских футболистов. В 1990-х годах эти кроссовки снова возродились, когда их начали носить скейтеры и представители инди в конце нулевых.

Все изменилось после того, как обувь стали одевать ведущие it-girls. После одного случая, когда папарацци заметили в кроссовках на улице Беллу Хадид, на эту обувь все стали обращать внимание.



Трендовые кроссовки Adidas Samba / Фото с Instagram

Туфли Мэри Джейн

Популярная обувь на высокой платформе и каблуке от Versace породила восстановление милых туфель Мэри Джейн. В 2022 году моде была обувь с перемычкой в стиле массивных туфель. Туфли-лодочки до сих пор остаются классикой, впрочем обувь на массивном каблуке и платформе – не теряет своей популярности.



Трендовые аксессуары на осень 2022 / Фото с Vogue

Юбка максидлины

Если весной и летом на пике популярности была мини-юбка, то уже осенью в модный Олимп ворвалась юбка максидлины. Чаще модницы выбирали джинсовые изделия белого, голубого и черного цвета, которые сочетали с жакетами и туфлями, с кроссовками и свитшотами и ботинками и бомберами. Гейли Бибер даже презентовала на себе костюм, состоявший из жакета и максиюбки. Такой эффектный look она дополнила черными лакированными сапогами.



Максиюбка – главный хит осени / Фото с Instagram

Брюки

Осенью в моду ворвались суперстильные брюки puddle, характеризующиеся чрезмерно расклешенным подолом. Именно такие мешковатые штаны торжествовали в уличной моде. Модель по тенденциям 1990-х годов носит андрогинный характер и появилась на подиумах сезона осень-зима 2022/2023 не только в женских, но и мужских коллекциях.



Трендовые штаны осени / Фото с Vogue

Миниугги

Угги начали возвращаться в моду еще в начале 2022 года. Практически каждый известный инфлюэнсер дополнял свои виды обувью от американского бренда UGG. В этом году короткие угги стали самой трендовой обувью. Трендсеттеры чаще всего дополняют свои образы коричневыми миниуггами, удачно сочетающимися с лосинами или джинсами.



Трендовые угги 2022 года / Фото с Instagram

Дубленка авиатор

Трендовая дубленка-авиатор стала настоящей жемчужиной женского гардероба. В начале зимы и сейчас эта верхняя одежда была особенно популярной. Владельцы дубленок могут создать с ней огромное количество интересных образов. Модель дубленки-авивтора, которая отпраздновала свой 100-летний юбилей – до сих пор не теряет своей популярности и остается столь же востребованной и актуальной, как прежде.



Трендовая дубленка 2022 года / Фото с Instagram