Черный цвет является базовым оттенком, который дополнит наши классические или кэжуальные образы – сапоги до колен, элегантные ботильоны, армейская обувь на шнуровке, ботинки челси или казаки.

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Обувь черного цвета может являться вашей базой, без которой вам не обойтись в течение года. Черные сапоги подходят и для осенне-зимнего сезона, и для начала весны. На какие 5 пар сапог вам следует обратить внимание – читайте дальше.

Черные ботильоны

Поиск ботильонов достаточно непрост, поскольку обувь должна приставать к ноге. Но как только вы найдете для себя идеальную пару, вы сможете соединить ее со всем в вашем гардеробе – от джинсов до мини платьев.



Классические черные сапоги, подходящие ко всему / Фото с Vogue

Сапоги до колен

Классические черные сапоги до колен можно носить с платьем, леггинсами или джинсами. В холодный сезон эта обувь неизменна. Модель на плоском ходу придаст вам эстетики дерби, особенно если вы соедините ее с жакетом и леггинсами. Сапоги на каблуке можно сочетать с трикотажными платьями длины меди и кожаными юбками.



Классические черные сапоги, подходящие ко всему / Фото с Vogue

Классические челси

Ботинки челси уже несколько сезонов идут с нашими образами бок о бок. Бренды Bottega Veneta, Ganni и Jil Sander добавили к скромному силуэту массивную подошву, и, несмотря на модные новинки среди обуви, эти сапоги не уступают своей актуальности.



Классические черные сапоги, подходящие ко всему / Фото с Vogue

Ковбойские сапоги

Обувь в стиле вестерн популярна уже несколько сезонов подряд. Если хотите что-то утонченное – присмотритесь к черным казакам с низким каблуком. Если хотите более эффективный вид – выбирайте высокие сапоги.



Классические черные сапоги, подходящие ко всему / Фото с Vogue

Массивные ботинки на шнуровке

Грубые черные ботинки на шнуровке могут добавить правильного тона даже самому простому наряду. Это могут быть армейские ботинки или классические Dr. Martens, которые не исчезнут из модных радаров. Носите в этом году такую обувь с шелковыми платьями или пальто в стиле 1990-х годов.



Классические черные сапоги, которые будут подходить ко всему / Фото с Vogue