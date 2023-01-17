Сериал от Netflix "Эмили в Париже" окутан эталоном стиля. Стилисты сериала тщательно подбирают образы главных героев, которые можно рассматривать непрестанно.
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Главная героиня сериала, которую играет Лили Коллинз, обожает яркие цвета и с удовольствием прибегает к смешениям цветов. Некоторые ее образы кажутся слишком смелыми, но модные критики признают, что ее гардероб достаточно дальновидным, поскольку касается многих модных тенденций.
Яркая обувь Эмили в третьем сезоне – это анонс того, что будет популярно в 2023 году. В подборку трендовой обуви входят высокие сапоги всех цветов, туфли Мэри Джейн и босоножки с блестками.
Слабое место американки в столице Франции – высокие и яркие сапоги. Одним из трендов нового сезона станет обувь из металлизированной кожи. Таких сапог в гардеробе Эмили есть две пары – в бирюзовом и салатовом цвете.
Самая яркая обувь Эмили Купер / Фото с Vogue
Самая яркая обувь Эмили Купер / Фото с Vogue
Гардеробный директор сериала Мэрилин Фитусси одела Эмили в высокие сапоги из фиолетовой замши Gianvito Rossi.
Самая яркая обувь Эмили Купер / Фото с Vogue
Больше французские поклонники сериала одобрили платье деградированных металлических тонов от Paco Rabanne. К ним Эмили надела актуальные оверсайз-сапоги, актуальные этой зимой.
Самая яркая обувь Эмили Купер / Фото с Vogue
Эмили Купер также примеряла на прогулку по вечернему Парижу обувь от польской дизайнера Магды Бутрим. Она надела красные остроносые сапоги в цветочный принт.
Самая яркая обувь Эмили Купер / Фото с Vogue
В 2023 году в тренде будет обувь с удивительно большой танкеткой. Босоножки с массивным каблуком и платформой являются одним из любимых элементов гардероба главной героини.
Самая яркая обувь Эмили Купер / Фото с Vogue
В сериале много образов с обувью в стиле Мэри Джейн, которые подходят для похода в офис. Если вы хотите купить трендовую модель, обратите внимание на модель из гранатово-красной лакированной кожи с двойным ремешком от Christian Louboutin.
Самая яркая обувь Эмили Купер / Фото с Vogue
Еще одним любопытным аутфитом главной героини является аутфит в желтых тонах. Эмили надела желтые туфли в клетчатый принт с брошью в форме сердца, которые соединила с гетрами с подсолнухами.
Самая яркая обувь Эмили Купер / Фото с Vogue
Одна из сцен сериала также предусматривает тенденцию, которая появится весной и летом 2023 – босоножки с цветочным декором в сиреневом цвете.
Самая яркая обувь Эмили Купер / Фото с Vogue
Любительница яркой обуви не забывает о вневременной классике, поэтому примеряет к платью классические черные босоножки с ремешками.
Самая яркая обувь Эмили Купер / Фото с Vogue
Как пишут модные специалисты, обувь на плоской подошве встречается в гардеробе Эмили только в том случае, если это абсолютный тренд. А летом 2023 года мы снова будем носить мюли, особенно если они похожи на модель от Tod's.
Самая яркая обувь Эмили Купер / Фото с Vogue