Чорний колір є базовим відтінком, який доповнить наші класичні чи кежуальні образи – чи то чоботи до колін, чи елегантні ботильйони, армійське взуття на шнурівці, черевики челсі або козаки.

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Взуття чорного кольору може бути вашою базою, без якої вам не обійтися впродовж року. Чорні чоботи підходять і для осіньо-зимового сезону і для початку весни. На які 5 пар чобіт вам варто звернути увагу – читайте далі.

Чорні ботильйони

Пошук ботильйонів є досить непростим, оскільки взуття має приставати до ноги. Але як тільки ви знайдете для себе ідеальну пару, ви зможете поєднати її з усім у вашому гардеробі – від джинсів до мінісуконь.



Класичні чорні чоботи, які пасуватимуть до всього / Фото з Vogue

Чоботи до колін

Класичні чорні чоботи до колін можна носити з сукнею, легінсами або джинсами. В холодний сезон це взуття є незмінним. Модель на плоскому ходу додасть вам естетики дербі, особливо, якщо ви поєднаєте її з жакетом і легінсами. Чоботи на підборах можна поєднувати з трикотажними сукнями довжини міді та шкіряними спідницями.



Класичні чорні чоботи, які пасуватимуть до всього / Фото з Vogue

Класичні челсі

Черевики челсі вже кілька сезонів йдуть з нашими образами пліч-о-пліч. Бренди Bottega Veneta, Ganni та Jil Sander додали до скромного силуету масивну підошву, і попри модні новинки серед взуття, ці чоботи не поступаються своєю актуальністю.



Класичні чорні чоботи, які пасуватимуть до всього / Фото з Vogue

Ковбойські чоботи

Взуття у стилі вестерн популярні вже кілька сезонів поспіль. Якщо хочете щось витончене – придивіться до чорних козаків з низькими підборами. Якщо хочете більш ефекного вигляду – обирайте високі чоботи.



Класичні чорні чоботи, які пасуватимуть до всього / Фото з Vogue

Масивні черевики на шнурівці

Грубі чорні черевики на шнурівці можуть додати правильного тону навіть найпростішому вбранню. Це можуть бути армійські черевики чи класичні Dr. Martens, які не зникнуть з модних радарів. Носіть цьогоріч таке взуття з шовковими платтями чи пальтами в стилі 1990-х років.



Класичні чорні чоботи, які пасуватимуть до всього / Фото з Vogue