Такі прикраси завжди привертають увагу на червоних доріжках, а дизайнери все частіше креативлять, щоб прикраса стала особливою.

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Величезний успіх продовжують мати перлини. Зараз ренесанс переживає срібло, яке є набагато доступнішим за золото. У 2024 році в моді будуть красиві та стильні прикраси, які вам точно сподобаються.

Чокери

Намисто, яке щільно прилягає до шиї знову стає популярним. У моді будуть класичні оксамитові чокери або багатоярусні варіанти з перлинок. Також варто звернути увагу на мінімалістичні варіанти чокерів.



Трендові прикраси на весну 2024 / Фото Vogue

Прикраси на руку

У часи популярності серіалу "Клон" у двотисячних роках в моді були свейв-браслети. Тепер ця прикраса пережила відродження, тож коштовність, яка обіймає великий палець і руку, з’явилася в колекціях брендів Dior та Charlotte Chesnais.



Трендові прикраси на весну 2024 / Фото Vogue

Прикраса як одяг

Прикраси люблять загравати з модою, тож бренди створюють спеціальні накидки з ланцюжків та камінців, які довершують одяг. Їх можна носити поверх суконь чи сорочок, або ж прикрашати ними штани чи талію.



Трендові прикраси на весну 2024 / Фото Vogue

Найпопулярніші аксесуари весни

Весняною фавориткою серед сумок стане аксесуар у формі відра. Таку сумку представили у своїх колекціях багато брендів.

Величезні шопери також стануть популярними навесні. Обирайте для себе найцікавіші моделі, в які можна помістити багато речей.

Також нам не обійтися без класичного аксесуара, який не виходить з моди вже понад 200 років. Як він виглядає – дивіться в нашому матеріалі.