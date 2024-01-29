Такие украшения всегда привлекают внимание на красных дорожках., а дизайнеры все чаще креативят, чтобы украшение стало особенным.

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Огромный успех продолжают иметь жемчужины. Сейчас ренессанс переживает серебро, которое намного доступнее золота. В 2024 году в моде будут красивые и стильные украшения, которые вам точно понравятся.

Чокеры

Ожерелье, которое плотно прилегает к шее снова становится популярным. В моде будут классические бархатные чокеры или многоярусные варианты из жемчужин. Также следует обратить внимание на минималистические варианты чокеров.



Трендовые украшения на весну 2024 года / Фото Vogue

Украшения на руку

Во времена популярности сериала "Клон" в двухтысячных годах в моде были свейв-браслеты. Теперь это украшение пережило возрождение, поэтому драгоценность, которая обнимает большой палец и руку, появилась в коллекциях брендов Dior и Charlotte Chesnais.



Трендовые украшения на весну 2024 года / Фото Vogue

Украшение как одежда

Украшения любят заигрывать с модой, поэтому бренды создают специальные накидки из цепочек и камешков, которые украшают одежду. Их можно носить поверх платьев или рубашек, или же украшать ими брюки или талию.



Трендовые украшения на весну 2024 года / Фото Vogue

Самые популярные аксессуары весны

Весенней фавориткой среди сумок станет аксессуар в форме ведра. Такую сумку представили в своих коллекциях многие бренды.

Огромные шоперы также станут популярны весной. Выбирайте для себя самые интересные модели, в которые можно поместить многие вещи.

Также нам не обойтись без классического аксессуара, который не выходит из моды уже более 200 лет. Как он выглядит – смотрите в нашем материале.