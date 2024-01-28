Согласно тенденциям, в сезоне весна-лето 2024 в моде будут мини-юбки-карго, модели в стиле нулевых, юбки с драпировкой, или А-крой.

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К интересным фасонам относятся юбки-баллоны и юбки с посадкой на бедрах. Они выглядят элегантно и гламурно.

Юбки с воланами

Бренды Chanel, Miu Miu и Balmain поддержали тенденцию на юбке с воланами и представили на подиумах изделия, которые идеально подходят к рубашкам, балеткам Мэри Джейн или лоферам.

Трендовые юбки весны 2024
Трендовые юбки весны 2024 года / Фото Vogue

Юбка с посадкой на бедрах

Такую юбку в свои коллекции добавили бренды Gucci, Givenchy, Carolina Herrera и Chanel, поэтому советуем также не опускать из виду такой вариант юбки.

Трендовые юбки весны 2024
Трендовые юбки весны 2024 года / Фото Vogue

Кожаная юбка с потёртостями

Юбка из кожи с отсылкой к винтажности будет в моде в весеннем сезоне. К такому гранжевому стилю попробуйте добавить массивные ботинки и кожаный жакет.

Трендовые юбки весны 2024
Трендовые юбки весны 2024 года / Фото Vogue

Асимметричная юбка

Мода из нулевых станет довольно популярной в новом сезоне. В подборку трендовых юбок вошли асимметричные модели. Красивые и необычные юбки представили бренды Acne Studios и Balmain.

Трендовые юбки весны 2024
Трендовые юбки весны 2024 года / Фото Vogue

Прозрачные юбки

Тренд на прозрачность ввели почти все дизайнеры. Ищите для себя юбки из сетки, фатина, шелка, кружева или органзы.

Трендовые юбки весны 2024
Трендовые юбки весны 2024 года / Фото Vogue

Мини-юбки

Если хотите создать сексуальный образ, выбирайте для себя очень короткие юбки. Носите их с майками, жакетами и рубашками.

Трендовые юбки весны 2024
Трендовые юбки весны 2024 года / Фото Vogue