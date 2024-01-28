Згідно з тенденціями, в сезоні весна-літо 2024 в моді будуть мініспідниці-карго, моделі в стилі нульових, спідниці з драпіруванням, чи А-крою.

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До цікавих фасонів належать спідниці-балони та спідниці з посадкою на стегнах. Вони мають елегантний та гламурний вигляд.

Спідниці з воланами

Бренди Chanel, Miu Miu і Balmain підтримали тенденцію на спідниці з воланами та представили на подіумах вироби, які ідеально пасують до сорочок, балеток Мері Джейн чи лоферів.



Трендові спідниці весни 2024 / Фото Vogue

Спідниця з посадкою на стегнах

Таку спідницю до своїх колекцій додали бренди Gucci, Givenchy, Carolina Herrera і Chanel, тож радимо також не опускати з поля зору такий варіант спідниці.



Трендові спідниці весни 2024 / Фото Vogue

Шкіряна спідниця з потертостями

Спідниця зі шкіри з відсилкою до вінтажності буде в моді у весняному сезоні. До такого гранжевого стилю спробуйте додати масивні черевики та шкіряний жакет.



Трендові спідниці весни 2024 / Фото Vogue

Асиметрична спідниця

Мода з нульових стане доволі популярною в новому сезоні. До добірки трендових спідниць увійшли асиметричні моделі. Красиві та незвичні спідниці представили бренди Acne Studios і Balmain.



Трендові спідниці весни 2024 / Фото Vogue

Прозорі спідниці

Тренд на прозорість запровадили майже всі дизайнери. Шукайте для себе спідниці з сітки, фатину, шовку, мережива чи органзи.



Трендові спідниці весни 2024 / Фото Vogue

Мініспідниці

Якщо хочете створити сексуальний образ, обирайте для себе дуже короткі спідниці. Носіть їх з майками, жакетами та сорочками.



Трендові спідниці весни 2024 / Фото Vogue