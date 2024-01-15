У нашому гардеробі чи шкатулці з аксесуарами точно є речі, з якими ми ніяк не можемо розпрощатися, пише 24 Канал. Провідні позиції серед одягу займає базове вбрання (біла футболка, джинси, кросівки, жакет, пальто тощо), а от серед аксесуарів – годинник.

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Годинник є найкращою інвестицією, адже прослужить нам багато років та буде доповнювати наші стильні образи. Цей аксесуар не є імпульсивною покупкою, про яку ви пожалієте. Годинник з часом лише збереже свою цінність та буде гарно виглядати довгі роки.

Це точно та річ, яка ніколи не застаріє. Наручний годинник ми носимо вже понад 200 років. Вперше його виготовив бренд Breguet на замовлення Королеви Неапольської. Саме тоді був задокументований перший факт виготовлення наручних годинників.

З роками змінюється лише мода на годинники – циферблат та ремінець. Годинники завжди носили заможні люди, аристократи, політичні діячі та знаменитості. Годинник часто одягала принцеса Діана, художник Енді Ворхол, Джекі Кеннеді та інші.

Пройшло багато років, а годинники не втратили своєї популярності. Зараз їх носять Меган Маркл, Кейт Міддлтон, Бейонсе, сестри Кардашян та багато інших відомих зірок. Годинники чудово вписуються в естетику Old Money, тож можете залюбки зробити ставку саме на цю покупку і ви зовсім не прогадаєте.