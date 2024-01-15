Вам треба мати під рукою сумки, які будуть добре вписуватися під різні стилі. Тепер однієї сумки недостатньо, тому варто мати кілька варіантів. Вони мають бути не лише в базових кольорах, але й яскравими.

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Підбиваючи підсумки модних показів на сезон весна-літо 2024, розповідаємо про найпопулярніші кольорові сумки.

Сірий

Цей колір такий же чудовий, як і чорний. Дизайнери представили чимало сумок саме в сірому кольорі. Класичні та стримані сумки замінять нам вічні чорні моделі. Сіра сумка гарно підходить для монохромних образів та гарно поєднується з вбранням інших кольорів.



Модні кольорові сумки на 2024 рік / Фото Vogue

Пастельно-жовтий

Додайте до свого зимового образу вже зараз освіжаючий колір сумки, щоб трохи його оживити.



Модні кольорові сумки на 2024 рік / Фото Vogue

Темно-червоний

У 2024 році червоний не втрачатиме своєї популярності. Користувачі почали шукати червоні сумки в четвертину разів більше, ніж минулого року. Темно-червоний чи бордовий колір сумки миттєво покращить будь-який образ.



Модні кольорові сумки на 2024 рік / Фото Vogue

Зелений

Багато брендів представили на подіумах сумку в зеленому кольорі. Обирайте собі відтінок, який вам найбільше подобається: хакі, оливково-зелений чи мигдалево зелений.



Модні кольорові сумки на 2024 рік / Фото Vogue

Блакитний

Сумки блакитного кольору ідеально поєднуються з одягом будь-яких кольорів. Особливо вони стануть незамінними у весняну чи літню пору.



Модні кольорові сумки на 2024 рік / Фото Vogue

Лате

Цей стриманий колір зможе замінити будь-яку сумку чорного кольору. Поєднуйте таку сумку з речами в одній кольоровій гамі – від бежевого до жовтого і золотого.



Модні кольорові сумки на 2024 рік / Фото Vogue