Вам нужно иметь под рукой сумки, которые будут хорошо вписываться под разные стили. Теперь одной сумки недостаточно, поэтому следует иметь несколько вариантов. Они должны быть не только в базовых цветах, но и яркими.

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Подводя итоги модных показов на сезон весна-лето 2024, рассказываем о самых популярных цветных сумках.

Серый

Этот цвет такой же отличный, как и черный. Дизайнеры представили немало сумок именно в сером цвете. Классические и сдержанные сумки заменят нам вечные чёрные модели. Серая сумка хорошо подходит для монохромных образов и хорошо сочетается с нарядом других цветов.



Модные цветные сумки на 2024 год / Vogue

Пастельно-желтый

Добавьте к своему зимнему образу уже сейчас освежающий цвет сумки, чтобы немного его оживить.



Модные цветные сумки на 2024 год / Vogue

Темно-красный

В 2024 году красный не теряет своей популярности. Пользователи начали искать красные сумки в четверть раза больше, чем в прошлом году. Темно-красный или бордовый цвет сумки мгновенно улучшит любой образ.



Модные цветные сумки на 2024 год / Vogue

Зеленый

Многие бренды представили на подиумах сумку в зеленом цвете. Выбирайте себе оттенок, который вам больше нравится: хаки, оливково-зеленый или миндалево зеленый.



Модные цветные сумки на 2024 год / Vogue

Голубой

Сумки голубого цвета идеально сочетаются с одеждой любого цвета. Особенно они станут незаменимыми в весеннее или летнее время.



Модные цветные сумки на 2024 год / Vogue

Лате

Этот сдержанный цвет сможет заменить любую сумку черного цвета. Сочетайте такую сумку с вещами в одной цветовой гамме – от бежевого до желтого и золотого.



Модные цветные сумки на 2024 год / Vogue