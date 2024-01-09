Сумка не только дополняет наш обычный образ, но и вечерний или праздничный. Без этого аксессуара просто невозможно обойтись. А еще есть сумки, подчеркивающие наш образ, поскольку привлекают к себе внимание окружающих.

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Базовые сумки – это прекрасно, но пусть в вашей коллекции появятся еще несколько интересных моделей, которыми вы с удовольствием сможете дополнять образы с верхней одеждой и сапогами весной или носить с топами и шортами летом.

Бути різною – це справжнє мистецтво, опанувати яке допоможе мережа мультибрендових магазинів одягу, взуття та аксесуарів Obnova. Тут представлений широкий вибір fashion-товарів: від актуальних аутфітів на щодень до спортивних та люксових брендів.

Среди представленных сумок есть сдержанные модели, которые хорошо впишутся в образ Old Money. Такие элегантные сумки появились у Givenchy, Hermès и Michael Kors. А вот сумка Balenciaga представлена с цепочками, аксессуары от Balmain украшают объемные цветы.

Большая сумка

Объемные сумки станут очень популярны в 2024 году. Они функциональны, практичны и станут незаменимыми во время долгих прогулок, путешествий или похода в спортзал, ведь в такой сумке можно поместить много важных вещей.



Модные сумки на 2024 год / Фото Elle

Цепочки

Мы все очень любим сумки с цепочками. Это подметили дизайнеры и представили новые модели сумок. Эта оригинальная деталь довольно красиво разнообразит вещь.



Модные сумки на 2024 год / Фото Elle

Сумка-конверт

Когда-то такая сумка была в моде, после многих лет модного изгнания снова возвращается в fashion-мир. В сумке-конверте вы сможете поместить для себя все необходимые вещи: телефон, деньги, ключи, зарядку и т.д.



Модные сумки на 2024 год / Фото Elle

Красная сумка

Этот цвет стал настоящим хитом в 2023 году и не будет терять свою популярность в 2024 году. Можете выбирать себе сумки вишневого оттенка, которые представили бренды Victoria Beckham, Chloé, Hermès и Bottega Veneta.



Модные сумки на 2024 год / Фото Elle

Сумка-ведро

Дизайнеры представили сумку-ведро в кожаных вариантах белого, коричневого и бежевого цвета. Это довольно нестандартная сумка, но точно способная подчеркнуть ваши образы.



Модные сумки на 2024 год / Фото Elle

Массивный клатч

Выбирая массивный клатч, ориентируйтесь на то, чтобы он напоминал подушку, которую можно зажать и носить под локтем. Именно такие объемные аксессуары будут модны в 2024 году.



Модные сумки на 2024 год / Фото Elle

Закругленная сумка

Сумка в виде полумесяца, капли или круга представлена в габаритных или компактных вариантах. Выбирайте то, что вам больше нравится.



Модные сумки на 2024 год / Фото Elle

Плетеная сумка

Такие модели всегда становятся особенно популярными в весенне-летнее время. Купите себе на теплое время года минималистические или большие варианты сумок в виде шоперов.



Модные сумки на 2024 год / Фото Elle