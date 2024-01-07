Выбрать идеальную сумку под кого-то конкретного – задача не из простых. От типа, размера и цвета будет зависеть, будет ли иметь образ гармоничный вид. Учитывать нужно даже рост человека.
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Стилистка Мари Полонская поделилась несколькими базовыми параметрами по выбору функционального аксессуара. Конечно, это всего несколько нюансов, однако они существенно повлияют на ваши покупки.
Форма
Важно выбирать форму в соответствии с вашими линиями внешности. Четкие формы сумки подчеркнут острые линии, а плавные гармонично дополнят женщин с более мягкими линиями.
Как выбрать сумку под себя / Фото Мари Полонской
Размер и пропорция
Обратите внимание, гармонично ли выглядит сумка с вашим ростом и фигурой. Стилистка говорит: слишком большой размер аксессуара для женщин невысокого роста даст эффект "маленькой девочки". И наоборот – очень маленькая сумка у высоких и более статных девушек будет выглядеть неуклюже.
Как выбрать сумку под себя / Фото Мари Полонской
Как выбрать сумку под себя / Фото Мари Полонской
Стиль
Как выбрать сумку под себя / Фото Мари Полонской
Стильный вектор вашего гардероба должен соответствовать выбранному изделию. Просмотрите свои образы и подумайте, с чем именно вы можете носить конкретную сумку.
Сумки, которые будут в тренде в этом году
Раньше мы рассказывали, что в этом году можете обращать внимание на классические модели, которые из года в год остаются актуальными. Все они универсальны, с минимальным количеством фурнитуры и считаются долговечными.