Выбрать идеальную сумку под кого-то конкретного – задача не из простых. От типа, размера и цвета будет зависеть, будет ли иметь образ гармоничный вид. Учитывать нужно даже рост человека.

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Стилистка Мари Полонская поделилась несколькими базовыми параметрами по выбору функционального аксессуара. Конечно, это всего несколько нюансов, однако они существенно повлияют на ваши покупки.

Форма

Важно выбирать форму в соответствии с вашими линиями внешности. Четкие формы сумки подчеркнут острые линии, а плавные гармонично дополнят женщин с более мягкими линиями.



Как выбрать сумку под себя / Фото Мари Полонской

Размер и пропорция

Обратите внимание, гармонично ли выглядит сумка с вашим ростом и фигурой. Стилистка говорит: слишком большой размер аксессуара для женщин невысокого роста даст эффект "маленькой девочки". И наоборот – очень маленькая сумка у высоких и более статных девушек будет выглядеть неуклюже.



Как выбрать сумку под себя / Фото Мари Полонской



Как выбрать сумку под себя / Фото Мари Полонской

Стиль



Как выбрать сумку под себя / Фото Мари Полонской

Стильный вектор вашего гардероба должен соответствовать выбранному изделию. Просмотрите свои образы и подумайте, с чем именно вы можете носить конкретную сумку.

Сумки, которые будут в тренде в этом году

Раньше мы рассказывали, что в этом году можете обращать внимание на классические модели, которые из года в год остаются актуальными. Все они универсальны, с минимальным количеством фурнитуры и считаются долговечными.