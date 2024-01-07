Обрати ідеальну сумку під когось конкретного – завдання не з простих. Від типу, розміру та кольору залежатиме, чи гармонійний вигляд матиме образ. Враховувати треба навіть зріст людини.

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Стилістка Марі Полонська поділилася кількома базовими параметрами для вибору функціонального аксесуара. Звичайно, це лише кілька нюансів, проте вони суттєво вплинуть на ваші покупки.

Форма

Важливо обирати форму відповідно до ваших ліній зовнішності. Чіткі форми сумки підкреслять гострі лінії, а плавні гармонійно доповнять жінок з більш мʼякими лініями.



Як обрати сумку під себе / Фото Марі Полонської

Розмір та пропорція

Звертайте увагу, чи гармонійно виглядає сумка з вашим зростом та фігурою. Стилістка каже: завеликий розмір аксесуара для жінок невисокого зросту дасть ефект "маленької дівчинки". І навпаки – дуже маленька сумка у високих та більш статних дівчат буде виглядати куцо.



Як обрати сумку під себе / Фото Марі Полонської



Як обрати сумку під себе / Фото Марі Полонської

Стиль



Як обрати сумку під себе / Фото Марі Полонської

Стильовий вектор вашого гардероба має відповідати обраному виробу. Перегляньте свої образи і подумайте, під що саме ви можете носити конкретну сумку.

Сумки, які будуть в тренді цього року

Раніше ми розповідали, що цьогоріч можете звертати увагу на класичні моделі, які з року в рік залишаються актуальними. Всі вони універсальні, з мінімальною кількістю фурнітури, тож вважаються довговічними.