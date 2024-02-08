Найкращі поєднання: з чим стилісти радять носити піджак оверсайз

Коли йдеться про носіння великих блейзерів, то важливо знати, як збалансувати образ, щоб мати стильний вигляд. Користуйтеся методами, які уже давно перевірили та схвалили стилісти.

У світі моди завжди є тренди, які вимагають відваги та розумного підходу до стилізації. Один з таких актуальних елементів – піджак оверсайз. Його великі розміри та вільний крій можуть стати ключовим елементом вашого образу, якщо ви знаєте, з чим його поєднувати.

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Про найкращі варіанти та стильні комбінації розповідаємо далі.

Піджак + сукня-комбінація

Сукня-комбінація, завдяки своєму витонченому крою та ніжній структурі, ідеально доповнює великі розміри оверсайз піджака, створюючи гармонійний образ. Крім того, такий ансамбль дозволяє збирати як повсякденні, так і вечірні луки.

Поєднуйте різні відтінки молочного, коричневого, бежевого і сірого, щоб отримати спокійний романтичний образ.

Піджак + джинси та футболка

Невимушений і зручний кежуальний аутфіт з джинсами – для прогулянок містом, роботи в офісі і подорожей. Якщо оберете до нього кросівки чи кеди, то матимете ідеальне поєднання для зустрічі з друзями у парку. А якщо візьмете яскравий пояс і підбори, то сміливо можна йти на вечірку.

Піджак + високі ботфорти

Для урочистого образу скомбінуйте темну мінісукню, піджак і високі чоботи на підборах. Якщо хочете підкреслити силует, то на талії підберіть вбрання поясом. У таких випадках не забувайте про аксесуари – невелику сумочку в тон і помітний браслет.

Піджак + мінісукня

Оверсайз піджак додає ніжним маленьким сукням маскулінності та структури. Можете експериментувати з принтами на колготках – довжина сукні дозволяє змістити акцент на ноги.

Піджак + прямі штани

Якщо обираєте цей варіант, то подумайте над тим, який топ чи блузу одягнете під блейзер. Саме ці елементи можуть задати тон образу – зробити його діловим, повсякденним чи святковим.

Також багато що залежить від укладки: скромно зібраний низький пучок чудово підійде для робочих буднів, а злегка недбало вкладене локонами волосся додасть луку легкості.