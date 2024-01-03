Ще кілька років тому ми дивилися на колготки з принтами підозріло. Були також часи, коли абсолютно усі ходили у чорних панчохах. Але в цьому сезоні немає майже ніяких обмежень, тож орієнтуватися варто переважно на вбрання та стиль образу.

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Стилістка Тетяна Лесневська розповіла про нюанси, які треба враховувати під час вибору низу, та показала, як найкраще стилізувати різні кольори.

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Тілесні

Стилістка каже: найбільш універсальні колготи – це ті, які найближче нагадують колір саме ваших ніг. Вони практично невидимі.

Ось, як ви можете їх ввести в образ.



Стильні образи з прозорими колготками / Фото Тетяни Лесневської

Чорні

Якщо хочете, щоб ваші ноги виглядали довгими, одягніть чорну спідницю чи сукню, чорні колготи і чорне взуття. Так ви візуально видовжите силует.



Памʼятайте: чим холодніше надворі, тим грубші повинні бути колготки.



Стильні образи з чорними колготками / Фото Тетяни Лесневської

Кольорові і з принтами

Цього сезону дуже популярними є червоні або бордові колготки. Вони чудово поєднуються з сірим, синім і чорним.



Стильні образи з червоними і бордовими колготками / Фото Тетяни Лесневської



Стильні образи з червоними і бордовими колготками / Фото Тетяни Лесневської



Стильні образи з червоними колготками / Фото Тетяни Лесневської

А колготи з принтом виглядатимуть цікаво у простих образах, які позбавлені акцентів чи деталей, які уже привертають до себе увагу.



Стильні образи з колготками з принтами / Фото Тетяни Лесневської



Стильні образи з колготками з принтами / Фото Тетяни Лесневської