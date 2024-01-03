Різноманітні образи можна створити навіть з обмеженої кількості речей. Добірка головного вбрання, яке чудово поєднується між собою називається капсульним гардеробом.
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У 2023 році великої популярності набув стиль Old Money, який точно буде ще модним наступні сезони. На основі естетики "тиха розкіш" радимо придбати капсулу, що складається всього лише з 10 речей, а вже з неї ви зможете скласти 52 образи.
Зимова капсула у стилі Old Money
– Пальто;
– 2 пари штанів;
– 3 светри;
– Лонгслів;
– Кардиган;
– Сукня;
– Спідниця.
В аксесуарну групу ввійшли 2 пари взуття, 2 сумки, 1 ремінь та 1 пара сережок.
Пальто обирайте в класичних кольорах – чорне, сіре чи коричневе, яке вдало впишеться в будь-які образи. Також важливо обрати базовий фасон (двобортне чи з поясном) з якісної тканини.
Щодо штанів – обирайте молочний та чорний колір. Завдяки двом різним кольорам вам вдасться скласти багато цікавих образів.
Светри теж мають бути класичних кольорів, втім один ви можете вибрати в яскравому кольорі, щоб внести у ваші аутфіти трохи різноманіття.
Не забувайте про сукню, яка також залишається актуальною в зимову пору. Найпопулярнішим матеріалом є трикотаж, тож робіть ставку саме на нього. А от зі спідницею можете поєднувати светри та кардигани.
Звісно ж, наші образи розбавляємо сумкою класичного фасону та нейтрального кольору і парою сережок.
Моді образи на зиму в стилі Old Money / Фото з інстаграму Pump Your Style
Моді образи на зиму в стилі Old Money / Фото з інстаграму Pump Your Style
Моді образи на зиму в стилі Old Money / Фото з інстаграму Pump Your Style
Моді образи на зиму в стилі Old Money / Фото з інстаграму Pump Your Style
Моді образи на зиму в стилі Old Money / Фото з інстаграму Pump Your Style
Моді образи на зиму в стилі Old Money / Фото з інстаграму Pump Your Style
Моді образи на зиму в стилі Old Money / Фото з інстаграму Pump Your Style
Моді образи на зиму в стилі Old Money / Фото з інстаграму Pump Your Style
Моді образи на зиму в стилі Old Money / Фото з інстаграму Pump Your Style