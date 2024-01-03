Разнообразные образы можно создать даже из ограниченного количества вещей. Подборка главного наряда, который прекрасно сочетается между собой, называется капсульным гардеробом.
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В 2023 году большую популярность приобрел стиль Old Money, который точно будет еще моднее последующие сезоны. На основе эстетики "тихая роскошь" советуем приобрести капсулу, состоящую всего лишь из 10 вещей, а уже из нее вы сможете составить 52 образа.
Зимняя капсула в стиле Old Money
– Пальто;
– 2 пары штанов;
– 3 свитера;
– Лонгслив;
– Кардиган;
– Платье;
– Юбка.
В аксессуарную группу вошли 2 пары обуви, 2 сумки, 1 ремень и 1 пара сережек.
Пальто выбирайте в классических цветах – черное, серое или коричневое, удачно впишущееся в любые образы. Также важно выбрать базовый фасон (двухбортный или с поясом) из качественной ткани.
Что касается брюк – выбирайте молочный и черный цвет. Благодаря двум разным цветам вам удастся составить много интересных образов.
Свитера тоже должны быть классических цветов, впрочем, один вы можете выбрать в ярком цвете, чтобы внести в ваши аутфиты немного разнообразия.
Не забывайте о платье, которое также остается актуальным в зимнее время. Самым популярным материалом является трикотаж, так что делайте ставку именно на него. А вот с юбкой можете совмещать свитера и кардиганы.
Конечно, наши образы разбавляем сумкой классического фасона и нейтрального цвета и парой сережек.
Моды образы на зиму в стиле Old Money / Фото из инстаграмма Pump Your Style
Моды образы на зиму в стиле Old Money / Фото из инстаграмма Pump Your Style
Моды образы на зиму в стиле Old Money / Фото из инстаграмма Pump Your Style
Моды образы на зиму в стиле Old Money / Фото из инстаграмма Pump Your Style
Моды образы на зиму в стиле Old Money / Фото из инстаграмма Pump Your Style
Моды образы на зиму в стиле Old Money / Фото из инстаграмма Pump Your Style
Моды образы на зиму в стиле Old Money / Фото из инстаграмма Pump Your Style
Моды образы на зиму в стиле Old Money / Фото из инстаграмма Pump Your Style
Моды образы на зиму в стиле Old Money / Фото из инстаграмма Pump Your Style