Разнообразные образы можно создать даже из ограниченного количества вещей. Подборка главного наряда, который прекрасно сочетается между собой, называется капсульным гардеробом.

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В 2023 году большую популярность приобрел стиль Old Money, который точно будет еще моднее последующие сезоны. На основе эстетики "тихая роскошь" советуем приобрести капсулу, состоящую всего лишь из 10 вещей, а уже из нее вы сможете составить 52 образа.

Зимняя капсула в стиле Old Money

– Пальто;

– 2 пары штанов;

– 3 свитера;

– Лонгслив;

– Кардиган;

– Платье;

– Юбка.

В аксессуарную группу вошли 2 пары обуви, 2 сумки, 1 ремень и 1 пара сережек.

Пальто выбирайте в классических цветах – черное, серое или коричневое, удачно впишущееся в любые образы. Также важно выбрать базовый фасон (двухбортный или с поясом) из качественной ткани.

Что касается брюк – выбирайте молочный и черный цвет. Благодаря двум разным цветам вам удастся составить много интересных образов.

У сучасному швидкому світі не завжди є час на те, щоб годинами блукати торговим центром у пошуках ідеального гардероба. Водночас широкий вибір фешн-товарів з якісним сервісом та приємними цінами можна легко знайти у мережі магазинів Obnova. Аксесуари, взуття та одяг – усе зібране в одному місці з турботою про клієнтів.

Свитера тоже должны быть классических цветов, впрочем, один вы можете выбрать в ярком цвете, чтобы внести в ваши аутфиты немного разнообразия.

Не забывайте о платье, которое также остается актуальным в зимнее время. Самым популярным материалом является трикотаж, так что делайте ставку именно на него. А вот с юбкой можете совмещать свитера и кардиганы.

Конечно, наши образы разбавляем сумкой классического фасона и нейтрального цвета и парой сережек.



Моды образы на зиму в стиле Old Money / Фото из инстаграмма Pump Your Style



Моды образы на зиму в стиле Old Money / Фото из инстаграмма Pump Your Style



Моды образы на зиму в стиле Old Money / Фото из инстаграмма Pump Your Style



Моды образы на зиму в стиле Old Money / Фото из инстаграмма Pump Your Style



Моды образы на зиму в стиле Old Money / Фото из инстаграмма Pump Your Style



Моды образы на зиму в стиле Old Money / Фото из инстаграмма Pump Your Style



Моды образы на зиму в стиле Old Money / Фото из инстаграмма Pump Your Style



Моды образы на зиму в стиле Old Money / Фото из инстаграмма Pump Your Style



Моды образы на зиму в стиле Old Money / Фото из инстаграмма Pump Your Style