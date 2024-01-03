Еще несколько лет назад мы смотрели на колготки с принтами подозрительно. Было также время, когда абсолютно все ходили в черных чулках. Но в этом сезоне нет почти никаких ограничений, так что ориентироваться стоит преимущественно на наряды и стиль образа.
Читайте также Как из 10 вещей составить полсотни образов: главные покупки января
Стилистка Татьяна Лесневская рассказала о нюансах, которые нужно учитывать при выборе низа, и показала, как лучше стилизовать разные цвета.
Телесные
Стилистка говорит: наиболее универсальные колготы – это те, которые больше всего напоминают цвет ваших ног. Они практически невидимы.
Вот как вы можете их ввести в образ.
Стильные образы с прозрачными колготками / Фото Татьяны Лесневской
Черные
Если хотите, чтобы ваши ноги выглядели длинными, наденьте черную юбку или платье, черные колготки и черную обувь. Так вы визуально удлините силуэт.
Помните: чем холоднее на улице, тем грубее должны быть колготки.
Стильные образы с черными колготками / Фото Татьяны Лесневской
Цветные и с принтами
В этом сезоне очень популярны красные или бордовые колготки. Они отлично сочетаются с серым, синим и черным.
Стильные образы с красными и бордовыми колготками / Фото Татьяны Лесневской
Стильные образы с красными и бордовыми колготками / Фото Татьяны Лесневской
Стильные образы с красными колготками / Фото Татьяны Лесневской
А колготы с принтом будут выглядеть интересно в простых образах, лишенных акцентов или деталей, которые уже привлекают к себе внимание.
Стильные образы с колготками с принтами / Фото Татьяны Лесневской
Стильные образы с колготками с принтами / Фото Татьяны Лесневской