В мире моды всегда есть тренды, которые требуют отваги и разумного подхода к стилизации. Один из таких актуальных элементов – пиджак оверсайз. Его большие размеры и свободный крой могут стать ключевым элементом вашего образа, если вы знаете, с чем его сочетать.

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О лучших вариантах и стильных комбинациях рассказываем далее.

Пиджак + платье-комбинация

Платье-комбинация, благодаря своему изящному крою и нежной структуре, идеально дополняет большие размеры оверсайз пиджака, создавая гармоничный образ. Кроме того, такой ансамбль позволяет собирать как повседневные, так и вечерние луки.

Сочетайте разные оттенки молочного, коричневого, бежевого и серого, чтобы получить спокойный романтический образ.

Пиджак + джинсы и футболка

Непринужденный и удобный кэжуальный аутфит – для прогулок по городу, работы в офисе и путешествий. Если выберете к нему кроссовки или кеды, то получите идеальное сочетание для встречи с друзьями в парке. А если возьмете яркий пояс и каблуки, то смело можно идти на вечеринку.

Пиджак + высокие ботфорты

Для торжественного образа подберите к темному мини-платью пиджак и высокие сапоги на каблуке. Если хотите подчеркнуть силуэт, то на талии подберите наряд поясом. В таких случаях не забывайте про аксессуары – небольшую сумочку в тон и броский браслет.

Пиджак + мини-платье

Оверсайз пиджак добавляет нежным маленьким платьям маскулинности и структуры. Можете экспериментировать с принтами на колготках – длина платья позволяет сместить акцент на ноги.

Пиджак + прямые брюки

Если выбираете этот вариант, то подумайте над тем, какой топ или блузу выберете под блейзер. Именно эти элементы могут задать тон образа – сделать его деловым, повседневным или праздничным.

Также многое зависит от укладки: скромно собранный низкий пучок прекрасно подойдет для рабочих будней, а слегка небрежно уложенные локонами волосы придадут луку легкости.