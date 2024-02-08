У світі моди завжди є тренди, які вимагають відваги та розумного підходу до стилізації. Один з таких актуальних елементів – піджак оверсайз. Його великі розміри та вільний крій можуть стати ключовим елементом вашого образу, якщо ви знаєте, з чим його поєднувати.
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Про найкращі варіанти та стильні комбінації розповідаємо далі.
Піджак + сукня-комбінація
Сукня-комбінація, завдяки своєму витонченому крою та ніжній структурі, ідеально доповнює великі розміри оверсайз піджака, створюючи гармонійний образ. Крім того, такий ансамбль дозволяє збирати як повсякденні, так і вечірні луки.
Поєднуйте різні відтінки молочного, коричневого, бежевого і сірого, щоб отримати спокійний романтичний образ.
Піджак + джинси та футболка
Невимушений і зручний кежуальний аутфіт з джинсами – для прогулянок містом, роботи в офісі і подорожей. Якщо оберете до нього кросівки чи кеди, то матимете ідеальне поєднання для зустрічі з друзями у парку. А якщо візьмете яскравий пояс і підбори, то сміливо можна йти на вечірку.
Піджак + високі ботфорти
Для урочистого образу скомбінуйте темну мінісукню, піджак і високі чоботи на підборах. Якщо хочете підкреслити силует, то на талії підберіть вбрання поясом. У таких випадках не забувайте про аксесуари – невелику сумочку в тон і помітний браслет.
Піджак + мінісукня
Оверсайз піджак додає ніжним маленьким сукням маскулінності та структури. Можете експериментувати з принтами на колготках – довжина сукні дозволяє змістити акцент на ноги.
Піджак + прямі штани
Якщо обираєте цей варіант, то подумайте над тим, який топ чи блузу одягнете під блейзер. Саме ці елементи можуть задати тон образу – зробити його діловим, повсякденним чи святковим.
Також багато що залежить від укладки: скромно зібраний низький пучок чудово підійде для робочих буднів, а злегка недбало вкладене локонами волосся додасть луку легкості.