В елегантній вишиванці: Зеленська зачарувала стильним вбранням на зустрічі з королевою Данії

Олена Зеленська відправилась до Копенгагена з робочим візитом. Там вона взяла участь у відкритті Другого Українського інвестиційного форуму та зустрілася з королевою Данії Мері. Перша леді мали бездоганний вигляд.

Вона підібрала вбрання та аксесуари від українських брендів. Зокрема, це були Gaptuvalnya та Gunia Project.

Не пропустіть Гості з минулого: речі, які повернуться в моду у 2024 році

Який образ одягнула Олена Зеленська

Для зустрічі з королевою перша леді обрала елегантну вишиванку від українського бренду Gaptuvalnya. Білу сорочку прикрашену складною вишивкою гладдю з квітковими візерунками, натхненними яворівською хусткою, вона поєднала з чорними кюлотами та широким поясом. Зеленська доповнила свій образ аксесуарами від Gunia Project та чорними підборами. Волосся вона гарно вклала в акуратні хвилі та зробила нюдовий макіяж.

У яких ще образах перша леді нещодавно з'являлася на публіці