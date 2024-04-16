В елегантній вишиванці: Зеленська зачарувала стильним вбранням на зустрічі з королевою Данії
Джерело:Олена Зеленська
Олена Зеленська відправилась до Копенгагена з робочим візитом. Там вона взяла участь у відкритті Другого Українського інвестиційного форуму та зустрілася з королевою Данії Мері. Перша леді мали бездоганний вигляд.
Вона підібрала вбрання та аксесуари від українських брендів. Зокрема, це були Gaptuvalnya та Gunia Project.
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Який образ одягнула Олена Зеленська
Для зустрічі з королевою перша леді обрала елегантну вишиванку від українського бренду Gaptuvalnya. Білу сорочку прикрашену складною вишивкою гладдю з квітковими візерунками, натхненними яворівською хусткою, вона поєднала з чорними кюлотами та широким поясом. Зеленська доповнила свій образ аксесуарами від Gunia Project та чорними підборами. Волосся вона гарно вклала в акуратні хвилі та зробила нюдовий макіяж.
У яких ще образах перша леді нещодавно з'являлася на публіці
- Олена Зеленська дала інтерв'ю словенському виданню OnaPlus. Її фото прикрасило обкладинку журналу. Для фотосесії перша леді одягнула чорний жакет без коміра та ґудзиків. Look доповнили золоті сережки та брошка у вигляді колоска.
- Днями Олена Зеленська вперше за довгий час вийшла на публіку з чоловіком. Зіркове подружжя відвідало на виставку Алли Горської "Боривітер" в Українському домі. Президент на захід обрав чорний світшот з вишитим на грудях українським гербом та штани кольору хакі. Тим часом перша леді була одягнена в чорний класичний костюм, з-під якого визирала блакитна сорочка.
- До цього Олена Зеленська зустрічалася з мером Парижа Анн Ідальго, одягнувши світло-зелений костюм, створений українською дизайнеркою Ельвірою Гасановою. Ансамбль складався з асиметричного жакета вільного крою на одному ґудзику та довгих, широких штанів із завищеною талією. Доповнив образ м'ятний пояс на талії та мінімалістичні золоті сережки.