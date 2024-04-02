Перша леді Олена Зеленська часто відвідує виставки та мистецькі центри. Цього разу вона прийшла на виставку "Боривітер" мисткині-шістдесятниці Алли Горської. У добірці фото дружина президента показала кілька фото зроблених в Українському домі та закликала охочих відвідати виставку.

Дивіться також Уперше за три роки: Олена Кравець пригадала, як зустрілася з Зеленською під час великої війни

""Боривітер" триватиме до 28 квітня, і це хороша можливість познайомитись (а для когось – заглибитись) із важливим пластом нашої культури. Бо коли, як не зараз, вивчати своє минуле, щоб розуміти, за яке майбутнє ми боремося", – написала Олена Зеленська.

Образ подружжя Зеленських

Президент України вже понад 2 роки не змінює свого стилю та одягає замість костюмів зручні світшоти та футболки в чорному чи мілітарі відтінку. З дружиною в мистецький центр він прийшов у чорному світшоті з вишитим гербом України на грудях та доповнив образ штанами кольору хакі.

Перша леді одягнула чорний класичний костюм, що складався з жакета та штанів. Під низ Олена Зеленська одягнула блакитну сорочку, розстібнувши передні ґудзики, щоб зробити образ розслабленішим. Дружина президента розпустила волосся та зробила макіяж з акцентом на чорні стрілки на повіках. На світлинах подружжя ніжно трималося за руки.

Останні образи першої леді