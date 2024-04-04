Олена Зеленська вже не вперше з’являється на обкладинках іноземних журналів. Раніше вона постала на обкладинці глянцевої газети Saturday, яка виходить у Великій Британії вже понад 200 років. Також була на обкладинці американського журналу Time та прикрашала собою українські глянці Vogue та Еlle.

Читайте також Ніжно трималися за руки: подружжя Зеленських зачарували спільним виходом

Нещодавно словенський журнал OnaPlus вирішив зробити інтерв’ю з першою леді України та запросили її стати головною героїнею обкладинки нового номеру.

Образ Олени Зеленської

Перша леді постала перед камерою фотографа Антона Кулаковського у чорному вишуканому вбранні. Вона одягнула чорний жакет без коміра та ґудзиків. Її вишуканий аутфіт доповнили лише золоті сережки та бездоганна зачіска з хвильками й легкий макіяж з акцентом на тонкі чорні стрілки та коричневі губи.

Образ Олени Зеленської доповнила брошка у вигляді золотого колоска. Перша леді обожнює такі аксесуари, а її стилістка Наталі Каменська завжди підбирає брошки, які пасуватимуть до її штанних костюмів.

Журнал OnaPlus прикрасив навіть назву видання та головні меседжі з інтерв’ю в блакитно-жовтому кольорі – як прапор України.



Олена Зеленська на обкладинці словенського журналу / Фото OnaPlus

На сайті словенський журнал відзначає, що в той час, коли російське вторгнення сколихнуло Україну 2022 році, Олена Зеленська перетворилася на непохитний образ надії та рішучості.

"Її відданість справі, аби полегшити страждання українського народу та зусилля щодо міжнародної підтримки, вивели її в авангард як ключового гравця на національній та міжнародній арені", – йдеться у виданні.

Сама ж Олена Зеленська у своєму інстаграмі також опублікувала невеличкий уривок з інтерв’ю та зазначила, що перемога України потрібна кожній нормальній людині світу, якщо вона хоче залишатися людяною та жити в безпеці.