Она подобрала наряды и аксессуары от украинских брендов. В частности, это были Gaptuvalnya и Gunia Project.

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Какой образ одела Елена Зеленская

Для встречи с королевой первая леди выбрала элегантную вышиванку от украинского бренда Gaptuvalnya. Белую рубашку, украшенную сложной вышивкой гладью с цветочными узорами, вдохновленными яворовским платком, она соединила с черными кюлотами и широким поясом. Зеленская дополнила свой образ аксессуарами от Gunia Project и черными каблуками. Волосы она красиво уложила в аккуратные волны и сделала нюдовый макияж.

В каких еще образах первая леди недавно появлялась на публике