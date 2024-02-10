Вся в кристалах Swarovski: Марго Роббі сяяла у сукні з легендарної колекції Вів'єн Вествуд

Знаменитість зʼявилася у вишуканому вбранні на премії Австралійської академії кіно і телебачення. Там вона стала найкращою міжнародною акторкою, а ще отримала нагороду "Першопроходець".

Стиліст Ендрю Мукамал створює образи Марго Роббі відтоді, як вона почала відвідувати заходи як зірка "Барбі". І для нового виходу акторки за найпрестижнішою кінонагородою в Австралії, Мукамал обрав надзвичайно яскравий лук, що повністю відповідає ляльковому стилю.

Читайте також Росіянка Ірина Шейк одягнула бра від українського бренду: фото з глянцю Vogue

Образ суперзірки

Вбрання Роббі – це рімейк сукні "Наречена пірата", яка вперше з’явилася в колекції Вествуд 1998 року, що називалася "Прив’язана до щогли". Версію акторки виготовили спеціально для неї, але виріб залишився майже таким самим, як оригінальний: вкритий сріблястими та рожевими кристалами Swarovski, з опущеними лямками та драпірованим ліфом.



Марго Роббі у сукні від Вівʼєн Вествуд / Фото Getty Images

Водночас подіумний варіант 90-х був більш театральним. Образ, прикрашений пов’язками на очах і капелюхами з картами, промовляв про уміння Вествуд поєднувати авангард і контркультуру з дикою романтикою.

Роббі відмовилася від цього на користь елегантних аксесуарів. Зокрема, ледь помітних блискучих коштовностей.

Найкращі образи Марго Роббі