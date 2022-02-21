Леоні Ганне приголомшила фіолетовою сукнею від Valentino: розкішні фото

Німецька інфлюенсерка Леоні Ганне ще залишається в Нью-Йорку навіть після завершення Тижня моди. Білявка продемонструвала на тлі знаменитих хмарочосів бездоганний образ у фіолетовій сукні.

33-річній блогерці вдається створювати ідеальні образи на прогулянку, на світські заходи та червоні доріжки. Білявка обожнює довгі сукні, які чудово компонують з її високим зростом, тому часто демонструє свої багатомільйонній аудиторії образи в платтях довжини максі.

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Трендсеттерка вже багато років тісно співпрацює з відомими брендами, тож прорекламувала у своєму блозі новий аромат парфумів від Valentino. До своєї роботи Леоні підходить відповідально, тож для вдалих кадрів склала повноцінний образ на основі сукні та сумки від італійської марки.

Образ Леоні Ганне

Німкеня одягнула фіолетову сукню на довгий рукав з прозорої тканини. Улюблениця фешн-фотографів обрала виріб з нової весняно-літньої колекції. Основною фішкою креативного директора бренду Valentino П'єрпаоло Піччолі стала насичена палітра кольорів, тож Леоні обрала для себе фіолетовий колір сукні з відсиланням до головного кольору року Very Perri.

Леоні Ганне доповнила образ коричневими сандалями та прикрасами. Вона приміряла на шию золотисте кольє з ланцюжків, одягнула сережки та браслет з камінцями. Білявка розпустила волосся та зробила ніжний макіяж. Довершенням аутфіту стала коралова сумка Roman Stud.



Розкішний образ Леоні Ганне / Фото з інстаграму



Розкішний образ Леоні Ганне / Фото з інстаграму



Розкішний образ Леоні Ганне / Фото з інстаграму

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