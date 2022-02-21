Знаменитість повідомила своїм прихильникам в інстаграмі, що стала обличчям косметичного бренду Make Up For Eve. Тіна показала світлини із залаштунків, а також похизувалася ідеальним замшевим образом з розкішним макіяжем.

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Образ Тіни Кунакі

25-річна французька модель одягнула асиметричну замшеву сукню молочного відтінку. Виріб на довгий рукав оздоблений маскулінною лінією плеча та драпіруванням. Розкішну сукню Тіна Кунакі обрала від бренду Alexandre Vauthier.

Свій образ манекенниця доповнила замшевими ботфортами на підборах. Вона обрала їх в тон до молочної сукні. Дружина Венсана Касселя розпустила кучеряве волосся та доповнила look мінімалістичними сережками. Такий аутфіт ідеально підійде для побачення чи святкової події.

Особливою родзинкою Тіни став її макіяж. Візажисти нанесли золотисті тіні на повіки, які ідеально пасують карооким дівчатам. А от на губах її сяяло ідеальне поєднання темно-коричневого олівця для губ з нюдовою помадою. Два відтінки на пухких губах Тіни створили бездоганний градієнтний в шоколадній гамі.



Модний образ Тіни Кунакі / Фото з інстаграму моделі



Модний образ Тіни Кунакі / Фото з інстаграму моделі



Модний образ Тіни Кунакі / Фото з інстаграму моделі

Нагадаємо, французька модель знялася для лютневого номера українського глянцю Elle. Зірка позувала для двох обкладинок перед знаменитою фотографинею Еллен фон Унверт. На обкладинці глянцю Тіна Кунакі знялася в помаранчевій драпірованій та чорній сукні-бюстьє з блискітками від Milla Nova.