Знаменитость сообщила своим поклонникам в инстаграме, что стала лицом косметического бренда Make Up For Eve. Тина показала фотографии из закулисья, а также похвасталась идеальным замшевым образом с роскошным макияжем.

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Образ Тины Кунаки

25-летняя французская модель надела асимметричное замшевое платье молочного оттенка. Изделие с длинным рукавом украшено маскулинной линией плеча и драпировкой. Роскошное платье Тина Кунаки выбрала от бренда Alexandre Vauthier.

Свой образ манекенщица дополнила замшевыми ботфортами на каблуке. Она выбрала их в тон к молочному платью. Жена Венсана Касселя распустила вьющиеся волосы и дополнила look минималистичными серьгами. Такой аутфит идеально подойдет для свидания или праздничного события.

Особой изюминкой Тины стал ее макияж. Визажисты нанесли золотистые тени на веки, которые идеально подходят кареглазым девушкам. А вот на губах ее сверкало идеальное сочетание темно-коричневого карандаша для губ с нюдовой помадой. Два оттенка на пухлых губах Тины создали безупречный градиент в шоколадной гамме.



Модный образ Тины Кунаки / Фото из инстаграма модели



Модный образ Тины Кунаки / Фото из инстаграма модели



Модный образ Тины Кунаки / Фото из инстаграма модели

Напомним, французская модель снялась для февральского номера украинского глянца Elle. Звезда позировала для двух обложек перед знаменитым фотографом Эллен фон Унверт. На обложке глянца Тина Кунаки снялась в оранжевом драпированном и черном платье-бюстье с блестками от Milla Nova.