Сейчас в Лондоне проходит Неделя моды, сообщает 24 канал. Бренд Burberry пока не представил свою новую коллекцию, но уже начинает подогревать интерес публики к марке. На выходных в Калифорнии прошло специальное мероприятие, на которое прибыла Белла Хадид в отличном аутфите.

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Образ Беллы Хадид

Знаменитая манекенщица надела кремовый боди с вырезами на талии, который удачно подчеркивает формы Беллы. На низ звезда подиумов надела обтягивающие лосины на высокой посадке с интересной деталью. Популярные штрипки находятся не на пятке, а на пальцах. Чтобы выделить прорези в лосинах модель надела туфли-лодочки черного цвета.

Сверху модель надела модную новинку – тренч без рукавов. Ее образ дополнила бежевая сумка на плече. 25-летняя звезда зачесала волосы в элегантный пучок и дополнила образ длинными серьгами. На лице она сделала нежный макияж в коричневых тонах.



Белла Хадид в аутфите от Burberry / Фото из Getty Images