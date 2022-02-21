Дизайнер бренда Richard Quinn известен своим пристрастием к разнообразию в коллекциях эклектических принтов и цветочных орнаментов. В 2018 году его шоу стало первым подиумным мероприятием, на которое пришла королева Елизавета II.

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В рамках Недели моды в Лондоне Ричард Квинн представил новую коллекцию. Дизайнер пригласил на шоу дочь супермодели Кейт Мосс, 19-летнюю Лилу. Девушка вышла на подиум в белом платье с букетом цветов в руках. Ее образ дополняли белые колготки, туфли и объемный ободок из цветов на голове.

Новая коллекция бренда Richard Quinn / Фото из Vogue Runway

Кульминацией показа стал выход Ирины Шейк в розовом платье-коконе. Изделие полностью закрыло ее тело и голову. Дизайнер оставил открытой только часть лица. Минималистическое платье 36-летней манекенщицы вызвало восторг у публики, поэтому зал аплодировал стоя.

Новая коллекция бренда Richard Quinn / Фото из Vogue Runway

Дизайнер также представил цветочные аутфиты с габаритными шляпами, кэтсьюты, бархатные приталенные платья, тренчи, латексные комбинезоны и головные уборы с прорезями для глаз.



Новая коллекция бренда Richard Quinn / Фото из Vogue Runway

Новая коллекция бренда Richard Quinn / Фото из Vogue Runway

Новая коллекция бренда Richard Quinn / Фото из Vogue Runway

Новая коллекция бренда Richard Quinn / Фото из Vogue Runway

Новая коллекция бренда Richard Quinn / Фото из Vogue Runway

Новая коллекция бренда Richard Quinn / Фото из Vogue Runway

Новая коллекция бренда Richard Quinn / Фото из Vogue Runway