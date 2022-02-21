Шведская модница подготовила для своей многомиллионной аудитории модный look, который сможет примерить каждая девушка для прогулки по городу. Образ Эльзы Хоск идеально подойдет для первых теплых весенних дней.

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Стильный аутфит Эльзы Хоск

Голубоглазая блондинка надела на прогулку серый свитшот с надписью. На низ она примерила синие джинсы. Сверху модель надела молочный фетровый жакет. Для комфортного променада манекенщица обула темно-синие кеды Converse за 1600 гривен.

Манекенщица выпрямила волосы и дополнила образ красной бейсболкой с белой надписью Balenciaga. Среди аксессуаров Эльза выбрала кожаную серую сумку Sellier Kelly Epsom от Hermes. Стоит такое изделие от люксового бренда почти полмиллиона гривен.

Бывший "ангел" бельевого бренда Victoria's Secret сделала несколько фото в стиле стритстайла с кофе в руках.



Модный образ Эльзы Хоск / Фото з инстаграма модели

Модный образ Эльзы Хоск / Фото з инстаграма модели

Модный образ Эльзы Хоск / Фото з инстаграма модели

Что известно об Эльзе Хоск

Шведка с 11 лет начала модельную карьеру. Девушка появлялась в модных глянцах и принимала активное участие в фотосессиях. В 2015 году Эльза стала "ангелом" Victoria's Secret, а в 2018 году прославилась тем, что представила шедевральное белье из серебра и бриллиантов Fantasy Bra стоимостью 1 миллион долларов.

Эльзу Хоск начали приглашать к сотрудничеству разнообразные бренды. Она сотрудничала с Dior, Dolce&Gabbana, H&M, levi's, Sandra Backlund, Schutz и многими другими марками. В конце 2020 года модель переехала из Нью-Йорка в пригород Лос-Анджелеса. В феврале 2021 года она родила дочь Тууликки и полностью посвящает ей свое время, не забывая о моде. Шведка почти ежедневно делится с поклонниками модными образами.

Эльза Хоск на показе Victoria's Secret в Fantasy Bra: смотрите видео