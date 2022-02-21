Шведська модниця підготувала для своєї багатомільйонної аудиторії модний look, який зможе приміряти кожна дівчина для прогулянки містом. Образ Ельзи Госк ідеально підійде для перших теплих весняних днів.

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Стильний аутфіт Ельзи Госк

Голубоока білявка одягнула на прогулянку сірий світшот з надписом. На низ вона приміряла сині джинси. Зверху модель одягнула молочний фетровий жакет. Для комфортного променаду манекенниця взула темно-сині кеди Converse за 1600 гривень.

Манекенниця випрямила волосся та доповнила образ червоною бейсболкою з білим надписом Balenciaga. Серед аксесуарів Ельза обрала шкіряну сіру сумку Sellier Kelly Epsom від Hermes. Коштує такий виріб від люксового бренду майже пів мільйона гривень.

Колишній "ангел" білизняного бренду Victoria's Secret зробила кілька фото у стилі стрітстайлу з кавою в руках.



Модний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі



Модний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі



Модний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі

Що відомо про Ельзу Госк

Шведка з 11 років розпочала модельну кар’єру. Дівчина з’являлася в модних глянцях та брала активну участь у фотосесіях. У 2015 році Ельза стала "ангелом" Victoria's Secret, а у 2018 році прославилася тим, що представила шедевральну білизну зі срібла та діамантів Fantasy Bra вартістю 1 мільйон доларів.

Ельзу Госк почали запрошувати до співпраці різноманітні бренди. Вона співпрацювала з Dior, Dolce&Gabbana, H&M, Levi's, Sandra Backlund, Schutz та багатьма іншими марками. Наприкінці 2020 року модель переїхала з Нью-Йорка у передмістя Лос-Анджелеса. У лютому 2021 року вона народила донечку Тууліккі та повністю присвячує їй свій час, не забуваючи про моду. Шведка майже щодня ділиться з прихильниками модними образами.

Ельза Госк на показі Victoria's Secret​ у Fantasy Bra: дивіться відео