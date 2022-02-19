Інфлюенсери вже давно стали головними диктаторами моди, тож їх запрошують дизайнери на модні покази. Кілька днів тому знаменитість приміряла стильний образ, який зможе повторити кожна дівчина.

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Італійка добре знається на трендах та постійно ділиться зі своєю багатомільйонною аудиторією стильними образами. У гардеробі білявки знайдеться чимало речей люксових брендів, втім на показ до дизайнера Майкла Корса, блогерка одягнула вбрання від його марки.

Образ К’яри Ферраньї

Знаменитість одягнула на модне шоу білий лакований топ, який доповнила спідницею міді на високій посадці. Свій образ К’яра довершила високими лакованими чоботами на підборах чорного кольору.

Білявка розпустила волосся та зробила макіяж smoky eyes на повіках, а губи нафарбувала червоною помадою. Зверху інфлюенсерка одягнула довге біле пальто. Таке класично строге та елегантне пальто – чудова річ в гардеробі, яка доповнить ваші святкові образи та додасть їм особливої ошатності.



Стильний образ К'яри Ферраньї / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Стильний образ К'яри Ферраньї / Фото з Getty Images

Інші стильні виходи К'яри Ферраньї

Італійська блогерка одягнула топ з пір'ям від українського бренду Santa Brands;

К'яра Ферраньї вийшла на прогулянку в кардигані з ламами та чоботах з крокодилячої шкіри;

Інфлюенсерка приміряла епатажний образ у шубі "101 далматинець" та лакованих легінсах.