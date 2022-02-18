73-річна матір відомого винахідника та інженера Ілона Маска – затята модниця. Мей часто відвідує модні покази дизайнерів, щоб потім дивувати прихильників розкішними аутфітами.

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Знаменитість володіє бездоганним смаком в одязі та постійно вражає цікавими поєднаннями. Її стиль – стриманий, елегантний та в міру молодіжний. Мей слідкує за трендами, тож знає, чим саме розбавити свій аутфіт, щоб виглядати ефектно.

На зимових канікулах у Швейцарії Мей Маск одягнула молодіжну балаклаву, а тепер додала до костюма трендове верхнє вбрання – стьобаний пуховик.

Образ Мей Маск

Дієтологиня одягнула під низ кремову водолазку з блискучими нитками. На верх вона одягнула жакет оверсайз блакитного кольору, а на низ – костюмні штани. Білявка додала образу елегантності завдяки чорним туфлям з пряжкою від бренду Manolo Blahnik,

На вулиці Мей Маск позувала перед фотографами накинувши зверху сріблястий стьобаний пуховик. Аутфіт знаменитості доповнювали об’ємні сережки на вухах та мінімалістична кремова сумка з пір’ям.

Як завжди, на обличчі зіркової матусі, сяяв бездоганний макіяж з акцентом на червоних губах.



Розкішний образ Мей Маск / Фото з інстаграму знаменитості



Розкішний образ Мей Маск / Фото з інстаграму знаменитості



Розкішний образ Мей Маск / Фото з інстаграму знаменитості



Розкішний образ Мей Маск / Фото з інстаграму знаменитості