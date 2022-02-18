Зірка "Трансформерів" Меган Фокс вже тривалий час привертає увагу fashion-фотографів своїми бездоганними образами. Знаменитість у своїх виходах робить ставку на жіночність, демонструючи своє тіло завдяки топам, мініспідницям та сукням з прозорими вставками.

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На прикладі стильних образів актриси ми обрали 3 цікаві стилізації, які ви зможете легко повторити.

Топ + тренч

Перший образ Меган Фокс в міру сексуальний. Навесні він ідеально підійде для прогулянок чи вечірок. Топ знайдеться в гардеробі кожної дівчини, так само як і базовий елемент – джинси, які акторка поєднала з босоніжками на високих підборах.

Зверху одягніть тренч та довершіть look анімалістичною сумкою або будь-якою іншою в яскравому кольорі, яка вдало додасть образу родзинки.



Розкішний вихід Меган Фокс / Фото з інстаграму Мейв Рейлі

Чорний total look

Другий аутфіт Меган складається з костюму-трійки, до якого входить топ, жакет і штани з розрізом посередині. На початку весни з голим животом виходити трохи ризиковано, тож ви можете замінити топ водолазкою чи сорочкою.

Такий штанний костюм з цікавими деталями ідеально підійде для зустрічі з подружками або на побачення. І не забувайте про аксесуар. Меган обрала мінімалістичну сумку з ланцюжками, які ще досі залишаються в трендах.



Меган Фокс у стильному костюмі / Фото з інстаграму Мейв Рейлі

Шкіряний жакет + яскрава сумка

Останній образ акторки не менш цікавим. Знаменитість, як завжди, оголила свою струнку талію завдяки вкороченому жакеті на зав’язках. Якщо у вас такого немає, замініть верх шкіряною сорочкою або стильним вкороченим жакетом.

Поєднуйте верх з класичними блакитними джинсами та пам’ятайте про правило додавання до одного чорного елемента в образі ще один. Меган довершила шкіряний жакет чорними туфлями та розбавила образ блакитною сумкою.



Ефектний образ Меган Фокс / Фото з інстаграму Мейв Рейлі