Звезда "Трансформеров" Меган Фокс уже долго привлекает внимание fashion-фотографов своими безупречными образами. Знаменитость в своих образах делает ставку на женственность, демонстрируя свое тело благодаря топам, мини-юбкам и платьям с прозрачными вставками.
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На примере стильных образов актрисы мы выбрали 3 интересных стилизации, которые вы сможете легко повторить.
Топ + тренч
Первый образ Меган Фокс в меру сексуальный. Весной он идеально подойдет для прогулок или вечеринок. Топ найдется в гардеробе каждой девушки, равно как и базовый элемент – джинсы, которые актриса соединила с босоножками на высоком каблуке.
Сверху наденьте тренч и завершите look анималистической сумкой или любой другой в ярком цвете, которая удачно придаст образу изюминку.
Роскошный выход Меган Фокс / Фото из инстаграма Мейв Рэйли
Черный total look
Второй аутфит Меган состоит из костюма-тройки, в который входит топ, жакет и брюки с разрезом посередине. В начале весны с голым животом выходить немного рискованно, так что вы можете заменить топ водолазкой или рубашкой.
Такой брючный костюм с интересными деталями идеально подойдет для встречи с подружками или на свидание. И не забывайте об аксессуаре. Меган выбрала минималистичную сумку с цепочками, которые до сих пор остаются в трендах.
Меган Фокс в стильном костюме / Фото из инстаграма Мейв Рэйли
Кожаный жакет + яркая сумка
Последний образ актрисы не менее интересен. Знаменитость, как всегда, обнажила свою стройную талию благодаря укороченному жакету на завязках. Если у вас такого нет, замените верх кожаной рубашкой или стильным укороченным жакетом.
Соединяйте верх с классическими голубыми джинсами и помните о правиле добавления в один черный элемент в образе еще один. Меган завершила кожаный жакет черными туфлями и разбавила образ голубой сумкой.
Эффектный образ Меган Фокс / Фото из инстаграма Мейв Рэйли