Инфлюенсеры уже давно стали главными диктаторами моды, поэтому их приглашают дизайнеры на модные показы. Несколько дней назад знаменитость примерила стильный образ, который сможет повторить каждая девушка.

Читайте также Мэй Маск осуществила светский выход в голубом костюме и серебристом пуховике

Итальянка хорошо разбирается в трендах и постоянно делится со своей многомиллионной аудиторией стильными образами. В гардеробе блондинки найдется немало вещей люксовых брендов, но на показ к дизайнеру Майклу Корсу, блогерша надела наряд от его марки.

Образ Кьяры Ферраньи

Знаменитость надела на модное шоу белый лакированный топ, который дополнила юбкой миди на высокой посадке. Свой образ Кьяра дополнила высокими лакированными сапогами на каблуках черного цвета.

Блондинка распустила волосы и сделала макияж smoky eyes на веках, а губы накрасила красной помадой. Сверху инфлюэнсер надела длинное белое пальто. Такое классически строгое и элегантное пальто – замечательная вещь в гардеробе, которая дополнит ваши праздничные образы и придаст им особую пышность.



Стильный образ Кьяры Ферраньи / Фото из инстаграма инфлюэнсера



Стильный образ Кьяры Ферраньи / Фото с Getty Images

Другие стильные выходы Кьяры Ферраньи