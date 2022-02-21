Зараз у Лондоні проходить Тиждень моди, повідомляє 24 канал. Бренд Burberry поки що не представив свою нову колекцію, але вже починає підігрівати інтерес публіки до марки. На вихідних в Каліфорнії спеціальний захід, на який прибула Белла Хадід у відмінному аутфіті.

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Образ Белли Хадід

Знаменита манекенниця одягнула кремовий боді з вирізами на талії, який вдало підкреслює форми Белли. На низ зірка подіумів одягнула обтислі лосини на високій посадці з цікавою деталлю. Популярні штрипки знаходяться не на п’ятці, а на пальцях. Щоб виділити прорізи в лосинах модель одягнула туфті-човники чорного кольору.

Зверху модель одягнула модну новинку – тренч без рукавів. Її образ доповнила бежева сумка на плече. 25-річна зірка зачесала волосся в елегантний пучок та доповнила образ довгими сережками. На обличчі вона зробила ніжний макіяж в коричневих тонах.



Белла Хадід в аутфіті від Burberry / Фото з Getty Images