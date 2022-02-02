Красуня стала головною героїнею лютневого digital-видання. Для українського глянцю Тіна постала у двох обкладинках.

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Редактори глянцю вперше в історії українського видання довірили обкладинку справжній легенді світу модної фотографії Еллен фон Унверт.



Тіна Кунакі позувала знаменитій фотографині / Фото з фейсбуку Elle

"Лютневий випуск ми присвятили digital-простору – тому, без чого сьогодні ми не уявляємо свого життя. Ми розповіли про те, яким буде світ технологій за 5–7 років, які світові діджитал-тренди необхідно враховувати перед стартом бізнесу та чи готові українці обирати президента за допомогою додатку "ДІЯ", – описали кавер-стар у редакції Еlle.

На обладинці глянцю Тіна Кунакі позувала в оранжевій драпірованій сукні у стилі українського бренду Jamemme. Також модель позувала у чорній сукні-бюстьє з блискітками від Milla Nova. Її образ довершував головний убір зі стразами.



Тіна Кунакі знялася для українського глянцю / Фото з фейсбуку Elle



Тіна Кунакі знялася для українського глянцю / Фото з фейсбуку Elle

Нагадаємо, що в листопаді французька модель знялася для обкладинки українського глянцю L'Officiel. На обкладинці глянцю Тіна Кунакі позувала у бежевому комбінезоні від бренду Jean Paul Gaultier та чорних шкіряних ботфортах. Образ знаменитості доповнювали масивні персні з чорного каменю від Cartier.