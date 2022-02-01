52-річна зірка позувала перед фотографинею Шанталь Андерсон. Напередодні прем’єри романтичної комедії "Вийду за тебе" акторка позувала у розкішній білій сукні-бюстьє з рукавами-фонариками.

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Ніжності та чуттєвості виробу додали квіти та метелики. Стилісти зібрали волосся Джей Ло у пучок, випустивши лиш два тоненьких пасма. Візажисти довершили красу знаменитості макіяжем в золотистих тонах.



Дженніфер Лопес на обкладинці глянцю / Фото з інстаграму співачки

Окрім цього, зірка влаштувала фотосесію у власному офісі для іменитого The New York Times. Красуня приміряла рожеву сукню, яку поєднала з довгим рожевим пуховиком та бежевими босоніжками на високих підборах.

Дженніфер також приміряла на собі ефектний вкорочений жакет з екошкіри та спідницю на зав’язках.

Знаменитість позувала у білосніжному аутфіті, що складався з водолазки, білих штанів та жакета. Сидячи на дивані акторку зафіксували з жувальною гумкою в роті.



Розкішна фотосесія Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму співачки



Розкішна фотосесія Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму співачки



Розкішна фотосесія Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму співачки



Розкішна фотосесія Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму співачки



Розкішна фотосесія Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму співачки



Розкішна фотосесія Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму співачки