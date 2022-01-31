Одна з найголовніших героїнь популярного серіалу "Паперовий будинок" – Токіо стала улюбленицею мільйонів глядачів зі всього світу. У серіалі Урсулі дісталася найяскравіша жіноча роль.

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Іспанка шедеврально влилася в роль норовливої злочиниці з вибуховим та імпульсивним характером. Після вибухової популярності акторку почали запрошувати для рекламних зйомок модні бренди.

У 2018-му будинок Bvlgari представив діамантову колекцію Fiorever та свого нового амбасадора – Урсулу Корберо. Вона також знялася для літнього лукбука Jacquemus та у кліпі Дуа Ліпи "Un dia".

Іспанка раніше з’являлася на обкладинках глянців Vogue та In Style, а тепер стала головною героїнею видання Harper's Bazaar. На обкладинці глянцю красуня позує у червоному пальто STELLA MCCARTNEY, рожевих чоботах з фатину CHRISTIAN LOUBOUTIN та драпірованому головному уборі.



Розкішна фотосесія Урсули Корберо / Фото з Harper's Bazaar

Для фотосесії зірка приміряла червону трикотажну сукню з глибоким розрізом на нозі та в зоні декольте від SAINT LAURENT. Її аутфіт доповнювало масивне золоте намисто та сині шкіряні рукавички.



Розкішна фотосесія Урсули Корберо / Фото з Harper's Bazaar

Урсула також позувала у шовковій сукні з крепу від CAROLINA HERRERA та у фіолетовому платті з блискітками від LOEWE.



Розкішна фотосесія Урсули Корберо / Фото з Harper's Bazaar



Розкішна фотосесія Урсули Корберо / Фото з Harper's Bazaar

Знаменитість позувала перед фотографом у яскравому образі, що складався з жовтої сорочки від VALENTINO, синіх колготок та неонових мюлів зі стразами від JIMMY CHOO.



Розкішна фотосесія Урсули Корберо / Фото з Harper's Bazaar

Урсула Корберо також позувала у фіолетовій сукні та червоному шкіряному платті.



Розкішна фотосесія Урсули Корберо / Фото з Harper's Bazaar



Розкішна фотосесія Урсули Корберо / Фото з Harper's Bazaar