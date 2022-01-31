Одна из самых главных героинь популярного сериала "Бумажный дом" – Токио стала любимицей миллионов зрителей со всего мира. В сериале Урсуле досталась самая яркая женская роль.
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Испанка шедеврально влилась в роль строптивой преступницы со взрывным и импульсивным характером. После взрывной популярности актрису начали приглашать для рекламных съемок модные бренды.
В 2018-м дом Bvlgari представил бриллиантовую коллекцию Fiorever и своего нового амбассадора – Урсулу Корберо. Она также снялась для летнего лукбука Jacquemus и в клипе Дуа Липы "Un dia".
Испанка ранее появлялась на обложках глянцев Vogue и In Style, а теперь стала главной героиней издания Harper's Bazaar. На обложке глянца красавица позирует в красном пальто STELLA MCCARTNEY, розовых сапогах из фатина CHRISTIAN LOUBOUTIN и драпированном головном уборе.
Роскошная фотосессия Урсулы Корберо / Фото с Harper's Bazaar
Для фотосессии звезда примерила красное трикотажное платье с глубоким разрезом на ноге и в зоне декольте от SAINT LAURENT. Ее аутфит дополняло массивное золотое ожерелье и синие кожаные перчатки.
Роскошная фотосессия Урсулы Корберо / Фото с Harper's Bazaar
Урсула также позировала в шелковом платье из крепа от CAROLINA HERRERA и в фиолетовом платье с блестками от LOEWE.
Роскошная фотосессия Урсулы Корберо / Фото с Harper's Bazaar
Роскошная фотосессия Урсулы Корберо / Фото с Harper's Bazaar
Знаменитость позировала перед фотографом в ярком образе, состоявшем из желтой рубашки от VALENTINO, синих колготках и неоновых мюлях со стразами от JIMMY CHOO.
Роскошная фотосессия Урсулы Корберо / Фото с Harper's Bazaar
Урсула Корберо также позировала в фиолетовом платье и красном кожаном платье.
Роскошная фотосессия Урсулы Корберо / Фото с Harper's Bazaar
Роскошная фотосессия Урсулы Корберо / Фото с Harper's Bazaar