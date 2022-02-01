52-летняя звезда позировала перед фотографиней Шанталь Андерсон. Накануне премьеры романтической комедии "Выйду за тебя" актриса позировала в роскошном белом платье-бюстье с рукавами-фонариками.

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Нежности и чувственности изделию добавили цветы и бабочки. Стилисты собрали волосы Джей Ло в пучок, отпустив лишь две тоненьких пряди. Визажисты довершили красоту знаменитости макияжем в золотистых тонах.



Дженнифер Лопес на обложке глянца / Фото из инстаграма певицы

Кроме этого, звезда устроила фотосессию в собственном офисе для именитого The New York Times. Красавица примерила розовое платье, которое соединила с длинным розовым пуховиком и бежевыми босоножками на высоком каблуке.

Дженнифер также примерила на себе эффектный укороченный жакет из экокожи и юбку на завязках.

Знаменитость позировала в белоснежном аутфите, состоявшем из водолазки, белых брюк и жакета. Сидя на диване актрису зафиксировали с жевательной резинкой во рту.



Роскошная фотосессия Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма певицы



Роскошная фотосессия Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма певицы



Роскошная фотосессия Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма певицы



Роскошная фотосессия Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма певицы



Роскошная фотосессия Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма певицы



Роскошная фотосессия Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма певицы