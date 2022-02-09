У Нью-Йорку розпочинається Тиждень моди. В одне з найбільших міст світу з’Їжджаються зірки стрітстайлу, фешіоністи та модниці на покази відомих брендів.

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Леоні Ганне вперше за 2 роки в Америку прилетіла. В пандемію коронавірусу дівчина подорожувала Європою, втім лише зараз наважилася перетнути океан задля модних показів.

Німецька блогерка дуже чекала на цю поїздку, тож підготувала чимало образів, у яких буде вражати не лише свою 4-мільйонну аудиторію, але й американський стрітстайл.

Модниця володіє бездоганним смаком, тож вдалася до ефектної стилізації шуби та кедів, отримавши в результаті вибухове комбо.

Образ Леоні Ганне у Нью-Йорку

33-річна білявка зробила атмосферні фото в найпопулярнішому районі Нью-Йорка – Мангеттині. Вона позувала на тлі бізнес-центрів у стильному образі. Улюблениця вуличних фотографів приміряла вкорочену молочну водолазку, яку поєднала з сірими широкими джинсами.

Зверху Леоні одягнула світло-коричневу шубу з масивною лінією плеча. Її образ доповнили біло-коричневі кеди від Nike та лимонна сумка Christian Dior Lady D.



Дивовижний образ Леоні Ганне / Фото з інстаграму блогерки



Дивовижний образ Леоні Ганне / Фото з інстаграму блогерки



Дивовижний образ Леоні Ганне / Фото з інстаграму блогерки