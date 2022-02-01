Леоні Ганне не лише активно диктує тренди модницям зі всього світу, але й на собі демонструє ефектні аутфіти. Красуня вміє ідеально поєднати в одному образі кілька різнокольорових речей, а також застилізувати look в одному відтінку.

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В одному зі своїх недавніх виходів улюблениця стрітстайл-фотографів показала, як інтегрувати головний колір 2021 року у своєму образі.

Ефектний образ Леоні Ганне

Знаменита блогерка вийшла на прогулянку у салатовому светрі з високою горловиною. На низ вона одягнула широкі чорні джинси, які заправила у черевики.

Зверху білявка приміряла зелене пальто оверсайз та підібрала до нього в тон пухнасту сумку. Образ довершили чорні сонцезахисні окуляри з зеленою оправою.

Сучасна ікона стилю у своєму новому образі зробила ставку на зелений колір. Надихнувшись образом трендсеттерки, можна легко повторити аутфіт з будь-яким іншим кольором.



Модний вихід Леоні Ганне / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Модний вихід Леоні Ганне / Фото з інстаграму інфлюенсерки