Зірка подіумів довела прихильникам, що любить не лише красиві речі, але й комфортні. Для неформальних виходів Кендалл завжди обирає стримані та стильні аутфіти, які можна легко повторити.

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Представниця сімейства Кардашян-Дженнер під час останнього виходу показала ефектний вихід. Як завжди, Кендалл зробила ставку на лаконічне поєднання базових речей в поєднанні з яскравими елементами гардероба.

Образ Кендалл Дженнер

Манекенниця на власному прикладі показала, як застосувати техніку color blocking в новому сезоні. З приходом перших теплих днів, окрім фіолетового Very Peri та блакитного, помаранчевий колір також займе лідируючі позиції.

Під час свого нещодавнього виходу Кендалл одягнула жовту вололазку з горловиною, а зверху накинула помаранчевий светр.

Ефектний образ Кендалл довершила синіми прямими джинсами та коричневими чоботами на підборах.

Знаменитість зачесала високий хвіст та довершила образ вузькими коричневими сонцезахисними окулярами.



Модний образ Кендалл Дженнер / Фото з Elle



Модний образ Кендалл Дженнер / Фото з Elle