Звезда подиумов доказала поклонникам, что любит не только красивые вещи, но и комфортные. Для неформальных выходов Кендалл всегда выбирает сдержанные и стильные аутфиты, которые можно легко повторить.

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Представительница семейства Кардашьян-Дженнер во время последнего выхода показала эффектный выход. Как всегда, Кендалл сделала ставку на лаконичное сочетание базовых вещей в сочетании с яркими элементами гардероба.

Образ Кендалл Дженнер

Манекенщица на собственном примере показала, как применить технику color blocking в новом сезоне. С приходом первых теплых дней, кроме фиолетового Very Peri и голубого, оранжевый цвет также займет лидирующие позиции.

Во время своего недавнего выхода Кендалл надела желтую вололазку с горловиной, а сверху накинула оранжевый свитер.

Эффектный образ Кендалл дополнила синими прямыми джинсами и коричневыми сапогами на каблуке.

Знаменитость расчесала высокий хвост и дополнила образ узкими коричневыми солнцезащитными очками.



Модный образ Кендалл Дженнер / Фото с Elle



Модный образ Кендалл Дженнер / Фото с Elle