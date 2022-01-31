26-летняя исполнительница Дуа Липа ни дня не обходится без эффектного образа. Знаменитость ежедневно придумывает стильные образы и демонстрирует их либо в своем Инстаграме, либо попадает под прицелы фотографов.

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В этом сезоне певица делает ставку на лакированные яркие пуховики. Ранее звезда появлялась в синей короткой куртке, а теперь примеряла изделие в еще одном модном цвете 2022 года – оранжевом.

Дуа Липа хорошо разбирается в трендах и любит сочетать разные стили одежды в своих аутфитах. Во время недавней прогулки исполнительница использовала довольно легкий стилистический прием зимнего образа, который может повторить каждая модница.

Образ Дуа Липы

Знаменитость решила поставить акцент в своем образе на яркий зимний пуховик оранжевого цвета. Особого эффекта пуховику придает лакированный материал.

Дуа Липа надела на низ широкие синие джинсы и черные ботинки на массивной подошве с цепями. Сверху она надела шапку. Аутфит знаменитости дополнили темно-коричневые солнцезащитные очки и черная сумка в стиле нулевых.



Зимний аутфит Дуа Липы / Фото с Elle